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AÖL 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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AÖL 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

AÖL 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL sınavı için ter döken öğrenciler açık lise sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. AÖL sonuçlarının açıklanacağı gün hakkında MEB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. İşte, AÖL 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

AÖL 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı AÖL ardından öğrenciler açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte, AÖL 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı ancak eski sınavlar göz önüne alındığında 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınav 10 Aralık tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 20 Aralık'ta erişime açılmıştı.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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