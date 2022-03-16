YKS geç başvuru günü: 2022 YKS TYT AYT geç başvuru ücreti ne kadar? YKS sınav parası nereye yatırılacak?

YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrencilerden henüz başvuru yapamayanlar için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından geç başvuru işlemlerine ilişkin detaylar açıklandı. Geç başvuru ücreti ve başvuru aşamasına dair tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS geç başvuru günü ne zaman? 2022 YKS TYT AYT geç başvuru ücreti ne kadar? YKS sınav parası nereye yatırılacak? İşte haberin detayları...

2022 YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 16-17 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden geç başvuru yapabilecek. İnternet başvurularının ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

Geç başvuru günü sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin), geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecek.