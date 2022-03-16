YKS geç başvuru günü: 2022 YKS TYT AYT geç başvuru ücreti ne kadar? YKS sınav parası nereye yatırılacak?
YKS geç başvuru ücreti ne kadar? 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru alınıyor. Bugün başlayan geç başvuru süreci 17 Mart'ta sona erecek. Geç başvuru sürecine ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, YKS geç başvuru günü ne zaman? 2022 YKS TYT AYT geç başvuru ücreti ne kadar? YKS sınav parası nereye yatırılacak? İşte cevaplar...
YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrencilerden henüz başvuru yapamayanlar için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından geç başvuru işlemlerine ilişkin detaylar açıklandı. Geç başvuru ücreti ve başvuru aşamasına dair tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS geç başvuru günü ne zaman? 2022 YKS TYT AYT geç başvuru ücreti ne kadar? YKS sınav parası nereye yatırılacak? İşte haberin detayları...
2022 YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, 16-17 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden geç başvuru yapabilecek. İnternet başvurularının ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.
Geç başvuru günü sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin), geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecek.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS geç başvuru sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 172,50 TL'dir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59'a kadar ödenmelidir. Ödemeler, www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL olarak yapılacak.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
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