15 tatil uzayacak mı? 2021-2022 15 tatil (sömestr) ne zaman bitecek?

PANDEMİ SÜRECİNİN KAHRAMANLARI ÖĞRETMENLERİMİZ

"Bakanlığa başladığım 6 Ağustos'tan itibaren üç önemli şey söyledim. İlk göreve başladığımda devir teslim töreninde okulların yüz yüze açık kalmasının önemini vurguladım ve 'Covid-19 salgının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yok' ifadesini kullandım. Sonra 'okullar ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler' dedim. En son olarak da okulların açık kalması eğitim meselesi olmadığını bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım.

6 Eylül'de başladığımız birinci dönemi hiç kesintiye uğratmadan, haftada beş gün tüm eğitim kademelerinde başarı ile tamamlamamın mutluğunu taşıyorum. Okulları özleyen öğrencilerin bu süreci başarıyla yürütmemizde katkısı oldu. Maske, mesafeye, hijyene inanılmaz derecede beklentilerimizin ötesinde riayet etti. Bu sürecin kahramanları her zaman olduğu gibi öğretmenlerimiz oldu.