Okullar ne zaman kapanacak? 2022 okullar ne zaman tatil olacak?
Okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci ve veli bu sorunun yanıtını arıyor. Sömestr tatili döneminin ardından gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler karnelerine kavuşarak 3 aylık yaz tatiline girecek ve tatil yapma şansı bulacak. Peki, 2022 okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak? 2022'de okulların ne zaman kapanacağı öğrencilerin araştırdığı konulardan birisi oluyor. Yaz tatili planları yapmak isteyen vatandaşlar okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Peki, 2022 okullar ne zaman kapanacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayınlanan tatil takvimine göre, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
SÖMESTR TATİLİ UZATILACAK MI?
Yarıyıl tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Özer, şöyle devam etti:
"Bu sık sık konuşuldu, şu an için gündemimizde yok. Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz.
Eğer gerekirse bu önlemi alabiliriz ama şu an için bizim bilimsel davranmamız gerekiyor. Yani verili bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Şu andaki elimizdeki veriler, yüz yüze eğitime ara vermeyi veya 1 hafta tatili öne getirmeyi gerektirmiyor."
Şu an Covid-19 kaynaklı kapanan sınıf sayılarına dikkati çeken Özer, Omicron varyantı olmadan bu sayının 10 binlere çıktığını gördüklerini belirterek, "71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'un bu hızlı yayılımına rağmen. Şu andaki verimiz bu ama bunlar haftaya değişir, bakarız, değerlendiririz. Sağlık Bakanlığımızla istişare ederiz Sağlık Bilim Kurulu ile istişare ederiz, buna göre yeni planlamalar yapabiliriz ama şu an için üzgünüm, eğer birileri tatil bekliyorsa yüz yüze eğitime devam ediyoruz" diye konuştu.
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