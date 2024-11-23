20 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama kılavuzu doğrultusunda mülakattan 60 ve üzeri puan alan adaylar listelerini elektronik ortamda hazırladılar. Atamalar ise tercihler dikkate alınarak sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde açıklanan bu sonuçlar, atama bekleyen binlerce öğretmen tarafından e-devlet tercih sonucu sorgulama ekranında görüntüleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih kılavuzunda belirtildiği üzere Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

4. İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacaklardır.

7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren atanan öğretmenler göreve başlayacak.