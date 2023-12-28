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MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI: Ortak sınav sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? 6. ve 9. sınıf soru cevap anahtarı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI: Ortak sınav sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? 6. ve 9. sınıf soru cevap anahtarı...

"Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kılavuza göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönem ikinci ortak sınavları belirlendi. İki gün süren sınavlar 26-27 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönem ikinci ortak sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ve veliler, değerlendirme sürecinin ayrıntılarını merak ediyor. İşte ortak sınav sonuç tarihi...

MEB ORTAK SINAVLAR TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu dönemin ikinci ortak sınavları bu hafta gerçekleştirildi.

6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri ise 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapıldı.

MEB ortak sınav 6. ve 9. sınıf soru ve cevapları 28 Aralık Perşembe günü yayınlandı!

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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek. Diğer yandan sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Öğrencilerin yanlış cevapları değerlendirmeye alınmayacak.Genel Müdürlük tarafından iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden belirlenmesi suretiyle değerlendirme yapılacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde açıklanacak. Ortak sınav sonuçlarının 6 Ocak tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar, branş öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak.

Sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri sınav bitiminde e-Okula işlenecek.

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