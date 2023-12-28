MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI: Ortak sınav sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? 6. ve 9. sınıf soru cevap anahtarı...

MEB ORTAK SINAVLAR TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu dönemin ikinci ortak sınavları bu hafta gerçekleştirildi.

6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri ise 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapıldı.

MEB ortak sınav 6. ve 9. sınıf soru ve cevapları 28 Aralık Perşembe günü yayınlandı!

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