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KYK TOPLU PARA ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödemeleri nasıl yapılıyor? T.C. kimlik numarasına göre ÖDEME GÜNLERİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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KYK TOPLU PARA ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödemeleri nasıl yapılıyor? T.C. kimlik numarasına göre ÖDEME GÜNLERİ

KYK toplu para ne zaman yatacak sorusu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İlk burs ve kredilerinden yararlanacak öğrenciler 3 aylık ücretlerini toplu bir şekilde alacaklar. Arama motorlarında, "KYK toplu para ne zaman yatacak?", "KYK burs/kredi ödemeleri nasıl yapılıyor?" sorularının cevapları araştırılıyor. Konuya ilişkin merak edilenler...

Üniversite öğrencileri büyük bir heyecanla KYK 3 aylık toplu ödeme ücretlerini bekliyorlar. Kendisine ilk defa burs ya da öğrenim kredisi çıkan öğrenciler ekim, kasım, aralık ayı burslarının hesaplara ne zaman geçeceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki KYK toplu para ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödemeleri nasıl yapılıyor? İşte T.C. kimlik numarasına göre ödeme günleri...

KYK TOPLU PARA ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvurarak bu sene ilk kez kredi ve burs alacakların gündeminde 3 aylık toplu ödemeler yer alıyor. Her sene üç aylık geriye dönük ödemeler yapılıyor. Bu sene de aynı şekilde KYK ödemesinin hesaplara geçmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili net bir tarih verilmedi ancak geçtiğimiz yılları baz aldığımızda bu sene de 3 aylık toplu para ödemelerinin aralık ayında yapılmasın ön görülüyor.

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

KYK lisans bursu 850 TL'den bin 250 TL'ye yükseltildi.

Yüksek Lisans burs ücreti bin 700 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Doktora burs miktarı 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye artırıldı.

KYK ÖDEME TAKVİMİ

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü

Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü

Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü

Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü

Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

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