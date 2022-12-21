KYK TOPLU PARA ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödemeleri nasıl yapılıyor? T.C. kimlik numarasına göre ÖDEME GÜNLERİ

KYK TOPLU PARA ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvurarak bu sene ilk kez kredi ve burs alacakların gündeminde 3 aylık toplu ödemeler yer alıyor. Her sene üç aylık geriye dönük ödemeler yapılıyor. Bu sene de aynı şekilde KYK ödemesinin hesaplara geçmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili net bir tarih verilmedi ancak geçtiğimiz yılları baz aldığımızda bu sene de 3 aylık toplu para ödemelerinin aralık ayında yapılmasın ön görülüyor.