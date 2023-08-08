AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ | AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi açıklandı!

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri belli oldu. 2023 eğitim öğretim yılı için düzenlenecek olan sınavlar, öğrencilere başarısız oldukları dersleri geçme veya dönem ortalamalarını yükseltme fırsatı sunacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?