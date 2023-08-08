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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ | AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi açıklandı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ | AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi açıklandı!

"AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, yaz okulu sınavları için geri sayım devam ederken, öğrenciler sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte, cevabı...

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri belli oldu. 2023 eğitim öğretim yılı için düzenlenecek olan sınavlar, öğrencilere başarısız oldukları dersleri geçme veya dönem ortalamalarını yükseltme fırsatı sunacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

2023 AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı.

Anadolu Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimi ile yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

2023 AÖF yaz okulu sınavı online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak sorusu, sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasıyla birlikte AÖF yaz okulu sınavının yüz yüze yapılacağı kesinleşti.

2022-2023 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

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