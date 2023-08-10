Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı?

"AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi), AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi), ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) sınavsız ikinci üniversite kayıtlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Peki, AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?