YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt için gerekli belgeler neler?
YKS tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Üniversite tercih sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2022 YKS'ye katılan öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercih bildiriminde bulundular. Bugün sona erecen olan YKS tercihlerinin ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte cevaplar...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları için heyecan içinde olan öğrenciler, YKS tercih sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. 27 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri bugün sona eriyor. Bu gelişmelerin ardından sonuç tarihi beklemeye geçilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte ayrıntılar...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos tarihlerinde yapılacağını göz önünde bulundurursak, tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi aracılığıyla adaylara duyurulacak.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt için gerekli belgeler neler?
- Süper Lig'de ilk maç! İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İstanbulspor TS maçı hangi kanalda?
- İŞKUR GSB 1.017 işçi alımı kadro dağılımı: 2022 GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler?
- meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- EYT'de emeklilik için geri sayım! EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...
- Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı...
- Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2022 Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı günü idrak edilecek?
- YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi
- YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste
- Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kaç yaşında, nereli?