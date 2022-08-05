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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt için gerekli belgeler neler?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt için gerekli belgeler neler?

YKS tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Üniversite tercih sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2022 YKS'ye katılan öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercih bildiriminde bulundular. Bugün sona erecen olan YKS tercihlerinin ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte cevaplar...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları için heyecan içinde olan öğrenciler, YKS tercih sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. 27 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri bugün sona eriyor. Bu gelişmelerin ardından sonuç tarihi beklemeye geçilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos tarihlerinde yapılacağını göz önünde bulundurursak, tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi aracılığıyla adaylara duyurulacak.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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