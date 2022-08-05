YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt için gerekli belgeler neler?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları için heyecan içinde olan öğrenciler, YKS tercih sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. 27 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri bugün sona eriyor. Bu gelişmelerin ardından sonuç tarihi beklemeye geçilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.