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2023-2024 okulların açılış tarihi açıklandın mı, belli oldu mu? Okullar ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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2023-2024 okulların açılış tarihi açıklandın mı, belli oldu mu? Okullar ne zaman açıklanacak?

"2023-2024 okulların açılış tarihi açıklandın mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 16 Haziran Cuma günü sona erdi. Yaz tatili sürecine giren öğrenciler, bir yandan stresli ve yorucu bir dönemin yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışırken bir yandan da yeni eğitim-öğretim döneminin tarihini merak ediyor. Peki, 2023-2024 okulların açılış tarihi açıklandın mı, belli oldu mu? Okullar ne zaman açıklanacak?

"2023-2024 okulların açılış tarihi açıklandın mı, belli oldu mu? Okullar ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci ve bu öğrencilerin aileleri, okulların ne zaman yaz tatilinden çıkacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2023-2024 okulların açılış tarihi açıklandın mı, belli oldu mu? Okullar ne zaman açıklanacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

OKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Geçtiğimiz yıllarda ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden yapılıyordu.

İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyordu.

Önümüzdeki eğitim yılı için henüz bilgiler gelmedi. Bu kapsamda açıklamalar oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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