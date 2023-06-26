"2023-2024 okulların açılış tarihi açıklandın mı, belli oldu mu? Okullar ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci ve bu öğrencilerin aileleri, okulların ne zaman yaz tatilinden çıkacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2023-2024 okulların açılış tarihi açıklandın mı, belli oldu mu? Okullar ne zaman açıklanacak?