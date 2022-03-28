28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
ABONE OL
AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF vize sınavı ne zaman? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak öğrenciler heyecan içinde sınav giriş yerlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? AÖF sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne kayıtlı öğrenciler bahar dönemi vize sınavına hazırlanıyor. Akademik takvim ile birlikte sınavın yapılacağı tarih açıklandı. Sınav için geri sayım başlarken, öğrencilerin sınava girebilmek için sınav giriş belgelerini çıktı olarak almaları gerekiyor. AÖF tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 bahar dönemi vize sınavı sınav giriş belgeleri Öğrenci Otomasyonundan erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş yerlerinizi öğrenebilirsiniz

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

AÖF ahar dönemi vize sınavı 02-03 Nisan 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılacak. Bahar dönemi ara sınavları not ortalamasına %30 etki edecek.

2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Final Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022

Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?

A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.

Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA