AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF vize sınavı ne zaman? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak öğrenciler heyecan içinde sınav giriş yerlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? AÖF sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne kayıtlı öğrenciler bahar dönemi vize sınavına hazırlanıyor. Akademik takvim ile birlikte sınavın yapılacağı tarih açıklandı. Sınav için geri sayım başlarken, öğrencilerin sınava girebilmek için sınav giriş belgelerini çıktı olarak almaları gerekiyor. AÖF tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 bahar dönemi vize sınavı sınav giriş belgeleri Öğrenci Otomasyonundan erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş yerlerinizi öğrenebilirsiniz
AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?
AÖF ahar dönemi vize sınavı 02-03 Nisan 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılacak. Bahar dönemi ara sınavları not ortalamasına %30 etki edecek.
2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Final Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022
Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?
- 28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum: Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son duyurular
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarih açıklandı mı?
- Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Türkiye İtalya hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav soruları ve cevapları görüntüleme! ÖSYM son açıklamalar
- CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var?
- Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var?
- Teravih namazı ne zaman kılınır? 2022 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta? Camide teravih namazı nasıl kılınır?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı? 2022 OGM ve DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Jada Pinkett Smith kimdir, kaç yaşında? Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith oynadığı filmler ve diziler
- Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul Pendik, Kavakpınar, Yenişehir, Reşitpaşa elektrikler ne zaman gelir?