AÖF ders geçme notu kaç? 2022 AÖF harf notları nedir? AÖF DC DD FF ne demek?
AÖF DC DD FF ne demek? 2022 AÖF harf notları nelerdir? AÖF ders geçme notu kaç? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ders geçme notu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Güz dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ders ve harf notlarına çevrildi. Peki; 2022 AÖF ders geçme notu kaç? AÖF harf notları nelerdir? İşte harf notlarına göre alınan puanlar!
2022 AÖF harf notları nelerdir? AÖF ders geçme notu kaç? AÖF DC DD FF ne demek? Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce öğrenci için sınav sonuçları açıklandı. Güz dönemi final sonuçlarının ardından, öğrenciler notlarının ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Peki; AÖF ders geçme notu kaç? AÖF DC DD FF ne demek?
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
* Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.
AÖF HARF NOTLARI NE DEMEK?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.
Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
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