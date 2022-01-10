15 tatil uzatılacak mı? 15 tatil sömestr 1 hafta daha uzatılır mı? Okullar kapatılacak mı?
15 tatil sömestr uzatılır mı? 15 tatil uzatılacak mı? Okullar kapatılacak mı? Öğrenciler 15 tatilde iki haftalık dinlenme ve tatil yapma fırsatı yakalayacak. Omicron varyantının etkili olması ve koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilmeye başlandı. Tatilin bir hafta öne çekilmesi veya bir hafta sonraya alınması gündeme geldi. Peki; 15 tatil uzatılacak mı? İşte, yüz yüze eğitime ilişkin merak edilenler!
15 tatil uzatılacak mı? 15 tatil sömestr 1 hafta daha uzatılır mı? Okullar kapatılacak mı? 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli, 15 tatil uzatılacak mı sorusunun cevabını sorguluyor. Vak sayılarında artış sonrası tatilin uzatılması gündeme gelmişti. Peki; 15 tatil uzatılacak mı?
15 TATİL UZATILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
Omicron varyantı ve son Covid-19 vaka sayılarının hatırlatılarak, Bakanlığın bu süreçte yüz yüze eğitimle ilgili planlamalarının sorulması üzerine Özer, 6 Eylül'den itibaren başlattıkları yüz yüze eğitimde sınıf bazlı uygulamayı çok başarılı şekilde yürüttüklerini ifade etti.
Covid-19'a karşı tüm dünyada aşı, maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulandığını, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde süreci çok başarılı bir şekilde yönettiklerini ifade eden Özer, "Türkiye genelinde 850 bin sınıf var. Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfımızda Covid-19 veyahut yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi" bilgisini verdi.
BELLİ BİR EŞİĞE GELİRSE ÖNLEMLERİMİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİRİZ"
Şu an için Bakanlık olarak alarm verecekleri bir durumun olmadığının altını çizen Özer, "Süreci yakınen izliyoruz. Ve eğer belli bir aşamaya belli bir eşiğe gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Sağlık Bakanlığı ile görüşürüz, Sağlık Bilim Kurulu ile tüm önlemleri tekrar gözden geçirebiliriz ama başlangıç noktasındayız. Okullar ilk açılması gereken, son kapatılması gereken yerlerdir ve bir kapatma yapılacaksa ilk başlanacak yer okul değildir" diye konuştu.
Bu süreçteki en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu söyleyen Özer, en az 2 doz aşı olmuş ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranının yüzde 94, 3 doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 41 olduğunu ve 4 doz aşı olmuş öğretmen oranlarının da sürekli arttığını aktardı.
Yüz yüze eğitimin önemine dikkati çeken Özer, okulların kapanmasının istenmediğini ifade ederek, "Bu noktaya gelinmiş olması ve toplumda bir mutabakatın ortaya çıkmış olması hakikaten son derece sevindirici. Bu, Omicron dalgasına duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor. Süreci yakından takip ediyorsun. Zaten burada 2 haftalık bir sürecimiz kaldı. Biliyorsunuz 2 hafta sonra yarıyıl tatili devreye giriyor" dedi.
SÖMESTR TATİLİ UZATILACAK MI?
Yarıyıl tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Özer, şöyle devam etti:
"Bu sık sık konuşuldu, şu an için gündemimizde yok. Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz. Eğer gerekirse bu önlemi alabiliriz ama şu an için bizim bilimsel davranmamız gerekiyor. Yani verili bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Şu andaki elimizdeki veriler, yüz yüze eğitime ara vermeyi veya 1 hafta tatili öne getirmeyi gerektirmiyor."
Şu an Covid-19 kaynaklı kapanan sınıf sayılarına dikkati çeken Özer, Omicron varyantı olmadan bu sayının 10 binlere çıktığını gördüklerini belirterek, "71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'un bu hızlı yayılımına rağmen. Şu andaki verimiz bu ama bunlar haftaya değişir, bakarız, değerlendiririz. Sağlık Bakanlığımızla istişare ederiz Sağlık Bilim Kurulu ile istişare ederiz, buna göre yeni planlamalar yapabiliriz ama şu an için üzgünüm, eğer birileri tatil bekliyorsa yüz yüze eğitime devam ediyoruz" diye konuştu.
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