GSB son durum: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? Kredi ve burs için başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Üniversite eğitimi alan öğrencilere yönelik sunulan burs ve kredi için başvurular 10 Kasım'da tamamlanmıştı. Aradan geçen bir haftanın ardından sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK tarafından resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre, bir önceki dönem burs sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından 29 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021 yılı burs başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.