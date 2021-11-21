AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları nasıl, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavları online mı? sorusunun yanıtını açıkladı. Öğrenciler sınavların online mı, yüz yüze mi olacağını merak ediyor. İşte, AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları nasıl, online mı olacak? İşte açıklama...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.