07 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 AÖF final sınavı kaç dakika sürecek? Sınav süresi ne kadar?

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 AÖF final sınavı kaç dakika sürecek? Sınav süresi ne kadar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
ABONE OL
AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 AÖF final sınavı kaç dakika sürecek? Sınav süresi ne kadar?

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? 2021-2022 AÖF güz dönemi final sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınava geç kalmamak için sınavın başlangıç saatini araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 AÖF final sınavı kaç dakika sürecek? Sınav süresi ne kadar? İşte haberin detayları...

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi final sınavının tarihleri 8-9 Ocak olarak belirlenmişti. Yüz yüze yapılacak olan sınav için geri sayım başladı. Heyecan içinde sınavı bekleyen öğrenciler, sınavın başlangıç saatine kilitlendi. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 AÖF final sınavı kaç dakika sürecek? Sınav süresi ne kadar? İşte cevaplar...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

AÖF güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Sınav saat 09.30'da başlayacak. Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınavdan en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunulması gerektiği bildirildi.

Sınav süresinin ne kadar olduğu AÖF tarafından açıklanmadı.

SINAVA GETİRİLMESİ YASAK OLANLAR NELERDİR?

- Kağıt, kitap, defter, not vb. dökümanlar; pergel, açıölçer, cetbel vb. araçlar

- Cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları;

- Ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerin bulundurulması yasaktır.

SINAVA GETİRİLMESİ YASAK OLANLAR NELERDİR?

- Kağıt, kitap, defter, not vb. dökümanlar; pergel, açıölçer, cetbel vb. araçlar

- Cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları;

- Ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerin bulundurulması yasaktır.

SINAVA GİRERKEN HANGİ BELGELER GETİRİLMELİ?

1. Fotoğraflı sınav giriş belgesi

2. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Gereksiz Belgeler: Öğrenci Kimlik Kartı, Mesleki Kimlik Kartları, Askeri Kimlik Belgesi, Baro Kartı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA