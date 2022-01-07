AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi final sınavının tarihleri 8-9 Ocak olarak belirlenmişti. Yüz yüze yapılacak olan sınav için geri sayım başladı. Heyecan içinde sınavı bekleyen öğrenciler, sınavın başlangıç saatine kilitlendi. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 AÖF final sınavı kaç dakika sürecek? Sınav süresi ne kadar? İşte cevaplar...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

AÖF güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Sınav saat 09.30'da başlayacak. Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınavdan en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunulması gerektiği bildirildi.

Sınav süresinin ne kadar olduğu AÖF tarafından açıklanmadı.