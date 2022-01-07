MEBBİS özür grubu atama tercihleri nasıl yapılır? 2022 Ocak özür grubu tercih kontenjanları!
2022 Ocak özür grubu tercih kontenjanları! MEBBİS özür grubu atama tercihleri nasıl yapılır? Ocak ayı özür grubu atama tercihleri başladı. 7 Ocak itibariyle başlayan tercihlerde, öğretmenler ilk olarak atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçmesi gerekiyor ve daha sonrasında başvuru formunu onaylatacak. Öğretmenler en fazla 40 tercihte bulunabilecek. Peki; 2022 MEBBİS özür grubu atama tercihleri nasıl yapılır? İşte, 2022 Ocak özür grubu tercih kontenjanları!
2022 Ocak özür grubu tercih kontenjanları! MEBBİS özür grubu atama tercihleri nasıl yapılır? Ocak ayı özür grubu atama tercihleri başladı. 7 Ocak itibariyle başlayan tercihlerde, öğretmenler ilk olarak atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçmesi gerekiyor ve daha sonrasında başvuru formunu onaylatacak. Öğretmenler en fazla 40 tercihte bulunabilecek. Peki; 2022 MEBBİS özür grubu atama tercihleri nasıl yapılır? İşte, 2022 Ocak özür grubu tercih kontenjanları!
2022 OCAK ÖZÜR GRUBU ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi "personel.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır.
Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.
Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.
İller arasında Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir.
Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir. Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.
İl içinde İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır. Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEBBİS özür grubu atama tercihleri nasıl yapılır? 2022 Ocak özür grubu tercih kontenjanları!
- Gözler MSB'de! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik kura ve sınıflandırma sonuçları son durum!
- Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar 610. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Rıza Baba ölecek mi?
- Gelinim Mutfakta 7 Ocak kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti?
- Nazarbayev kimdir? Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev kimdir, istifa etti mi?
- 2022 memur alımı ilanları peş peşe yayınlandı! Sözleşmeli personel ve memur alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı...
- POMEM başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 10 bin POMEM polis alımı sonuç açıklama tarihi geldi mi?
- Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Giresunpor maçı hangi kanalda?
- 600-900-1080 gün çalışanlara 42.270 TL’ye kadar ödeme! İŞKUR’a başvurmak yetiyor! Her ay hesaplarda!
- Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
- Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? 2022 kıdem tazminatı tavan taban ücretleri!
- Ali Osman Önder kimdir, kaç yaşında? Twitter'da neden gündemde? Ali Osman Önder aşı olayı nedir? Son gelişmeler...