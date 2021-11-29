AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi vize sınavı tamamlandı. Mezun olmayı bekleyen öğrenciler heyecan içinde sınav sonuçlarını bekliyor. AÖF vize sınavı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bir önceki sınavlara baktığımızda soru ve cevap anahtarının sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Buna göre, 27-28 Kasım'da gerçekleştirilen vize sınavı sorularının bu hafta içerisinide yayınlanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardınan 15 iş günü içerisinde erişime açılıyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.