AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sınavı 27-28 Kasım'da gerçekleştirildi. Vize sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sınav sonuçlarını bekliyor. Sonuçların yanı sıra sınav soruları ve cevapları da en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi vize sınavı tamamlandı. Mezun olmayı bekleyen öğrenciler heyecan içinde sınav sonuçlarını bekliyor. AÖF vize sınavı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bir önceki sınavlara baktığımızda soru ve cevap anahtarının sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Buna göre, 27-28 Kasım'da gerçekleştirilen vize sınavı sorularının bu hafta içerisinide yayınlanması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardınan 15 iş günü içerisinde erişime açılıyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? SGK yapılandırma ödeme ilk taksit nereye yatacak?
- AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1. vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...
- Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Omicron varyantı Türkiye’de var mı?
- Kübra Ekin nerede, bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin öldü mü? Son gelişmeler...
- İBB bursu ne zaman yatacak? 2021-2022 İBB bursu ne zaman ödenecek?
- Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Göztepe FB maçı muhtemel 11'ler
- MEB son dakika duyurdu: Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
- Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası...
- 2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL sınav tarihleri 2021-2022 açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları online mı, nasıl olacak?