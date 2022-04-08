08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: Okullarda ikinci ara tatil başlıyor

Son dakika: Okullarda ikinci ara tatil başlıyor

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Okullarda ikinci ara tatil başlıyor

Son dakika haberi... Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA