AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF AKSİS giriş ile final sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
AUZEF sına giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF'te eğitimini sürdüren öğrenciler, bu hafta sonu final sınavına katılacak. Bahar dönemi final sınavı için geri sayım başlarken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF AKSİS giriş ile final sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınav gününü bekleyen öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeyi araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF AKSİS giriş ile final sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2022 AUZEF final sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek final sınavının giriş belgelerinin bugün saat 15.00 civarında yayınlanması bekleniyor.
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav giriş belgeleri, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden erişime açılıyor. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir. Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.
AUZEF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA?
AUZEF bahar dönemi final sınavı 4-5 Haziran 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 1 ve 3. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 4. oturum saat 15.00'te başlayacak.
Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu vardır.
AUZEF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Açık öğretim programlarında;
Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.
Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;
Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.
Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.
Uzaktan öğretim programlarında;
Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
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- AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF AKSİS giriş ile final sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
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