AÖF final tarihleri 2022: AÖF final tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi geçme notu kaç? Yüzdelik hesaplama...

AÖF final tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi geçme notu kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi 2021 Açık Öğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi ara sınav soru ve cevapları öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleşti. İşte, AÖF final tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi geçme notu kaç? Yüzdelik hesaplama...

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre online düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2021 güz döneminde yüz yüze yapıldı. AÖF ara sınavlarına katılan öğrencilerin gözleri sınav sonuçlarına çevrildi.