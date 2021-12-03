AÖF final tarihleri 2022: AÖF final tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi geçme notu kaç? Yüzdelik hesaplama...
AÖF final tarihleri 2022: AÖF final tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF final sınavı ne zaman sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ara sınavların ardından binlerce öğrenci final sınavlarına odaklandı. AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, güz dönemi sonu sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. İşte, AÖF final tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi geçme notu kaç? Yüzdelik hesaplama...
AÖF final tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi geçme notu kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi 2021 Açık Öğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi ara sınav soru ve cevapları öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleşti. İşte, AÖF final tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi geçme notu kaç? Yüzdelik hesaplama...
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre online düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2021 güz döneminde yüz yüze yapıldı. AÖF ara sınavlarına katılan öğrencilerin gözleri sınav sonuçlarına çevrildi.
AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakülteleri için ara sınavlar 27-28 Kasım'da tamamlandı.
AÖF sınavlarına katılan öğrenciler sınav sorularının yayınlanıp yayınlanmadığını Anadolum e-Kampüs'te söz konusu dersin içindeki "Çıkmış Sınav Soruları" sekmesi aracılığı ile kontrol edebilir.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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