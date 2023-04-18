Ara tatil kaç gün sürecek, Pazartesi günü okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...
"Ara tatil kaç gün sürecek, Pazartesi günü okul var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenci ve veliler okulların açılma tarihini merak ediyor. 14 Nisan Cuma günü okullar ara tatile girmişti. Peki, ara tatil kaç gün sürecek, Pazartesi günü okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...
"Ara tatil kaç gün sürecek, Pazartesi günü okul var mı? Okullar ne zaman açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı ile birleşen Nisan ara tatilinin biteceği tarih merak ediliyor. Peki, ara tatil kaç gün sürecek, Pazartesi günü okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK, KAÇ GÜN KALDI?
Nisan ara tatili 14 Nisan Cuma günü başladı. Öğrenciler okula, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan ile birleşen ara tatil sonrasında başlayacak. Ara tatil toplam 9 sün sürecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar, ara tatilin bitmesiyle açılacak. Ara tatil 24 Nisan 2023 tarihinde bitecek.
Öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman ve Hatay illeri ve ilçeleri de dahil olarak tüm ülkede tatil sonrası okulların açılacağı, eğitim öğretimin başlayacağı bilgisini verdi.
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