"Ara tatil kaç gün sürecek, Pazartesi günü okul var mı? Okullar ne zaman açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı ile birleşen Nisan ara tatilinin biteceği tarih merak ediliyor. Peki, ara tatil kaç gün sürecek, Pazartesi günü okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...