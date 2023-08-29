KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI 2023! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu e-Devlet ekranı!

KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte?" sorusunun cevabbı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. İşte KYK burs ve kredi başvuru şartları...