YKS EK TERCİH TARİHİ 2023 | Üniversite 2. ek yerleştirme ne zaman, tarih belli oldu mu? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2023

" YKS 2. ek yerleştirme ne zaman?" sorusunun cevabı adaylar tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından tercih sonuçları açıklandı. Ancak, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için umut devam ediyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan YKS ek tercih süreci, boş kontenjanları değerlendirmek isteyen adaylar için bir fırsat sunuyor. İşte, YKS ek tercihl hakkında detaylar...