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YKS EK TERCİH TARİHİ 2023 | Üniversite 2. ek yerleştirme ne zaman, tarih belli oldu mu? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2023

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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YKS EK TERCİH TARİHİ 2023 | Üniversite 2. ek yerleştirme ne zaman, tarih belli oldu mu? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2023

"Üniversite 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı adaylar tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından tercih sonuçları açıklandı. Ancak, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için umut devam ediyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan YKS ek tercih süreci, boş kontenjanları değerlendirmek isteyen adaylar için bir fırsat sunuyor. İşte, YKS ek tercih tarihi...

" YKS 2. ek yerleştirme ne zaman?" sorusunun cevabı adaylar tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından tercih sonuçları açıklandı. Ancak, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için umut devam ediyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan YKS ek tercih süreci, boş kontenjanları değerlendirmek isteyen adaylar için bir fırsat sunuyor. İşte, YKS ek tercihl hakkında detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de biteceği göz önünde bulundurulursa 2023 YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak. Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlayacağı söylenebilir.

2023 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimizde yer verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM YKS'de ilk yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine açtı. Buna göre üniversite kayıt işlemleri de 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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