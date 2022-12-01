ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akademik personel olmak isteyenler ALES sınav sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalara kitlendi. İşte, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 yıl geçerli olacak ALES sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. İşte, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
ALES 3 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından ALES/3 sınavı 20 Kasım'da uygulandı. Akdemik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınav sonuçları ise 9 Aralık günü açıklanacak.
20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u erişime açılmıştı.
ALES SINAV SONUÇLARI GEÇERLİLİK SÜRESİ
ALES/3 sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.
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- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
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