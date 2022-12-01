ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 yıl geçerli olacak ALES sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. İşte, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?