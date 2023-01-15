AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | AÖF final sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? 2023 AÖF SINAV TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarına sayılı günler kala öğrenciler giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan AÖF güz dönemi final sınavlarıyla ilgili detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki AÖF final sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç?
AÖF final sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusunun cevabı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavları 21 ila 22 Ocak tarihleri aralığında gerçekleşecek. Peki AÖF final sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? Yüz yüze mi online mı gerçekleşecek? İşte detayları...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav giriş belgelerinin bu hafta Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgelerinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınava katılacağı okul bilgisi ile birlikte salon ve sıra numarası yer alacak. Adaylar sınava giderken bu belgeyi yanlarında götürmek zorunda olacak.
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi final sınavı 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze olarak uygulanacak.
AÖF SINAV TAKVİMİ 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023
Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları, dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmadığı için final sınavları not ortalamasının çoğunluğuna etki edecek.
AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek. Ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.
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- AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | AÖF final sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? 2023 AÖF SINAV TAKVİMİ
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