AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | AÖF final sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? 2023 AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları, dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmadığı için final sınavları not ortalamasının çoğunluğuna etki edecek.

AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek. Ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.