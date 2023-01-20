5 gün devamsızlık yapan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? İlkokul, ortaokul, lise...
Okulların kapanmasına sayılı günler kala, devamsızlık hesaplamaları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul-ortaokul ve liselerde öğrenim gören milyonlarca öğrenci, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayacak. Takdir ve teşekkür belgesi almak isteyenler ise, "Devamsızlığı olan belge alabilir mi? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, detaylar...
Yarıyıl tatili için haftaya girilirken devamsızlıklar öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Şimdi ise devamsızlığı olan öğrenciler, takdir teşekkür belgesi alıp, alamayacağını soyguluyor. İşte, devamsızlıklar hakkında merak edilenler...
5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALABİLİR Mİ?
Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi
,b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlara "Takdir" belgesi veriliyor.
Bununla birlikte 1 dersi zayıf olan öğrenciler diğer dersleri ne kadar başarılı olursa olsun Takdir veya teşekkür belgesi alamaz. Aynı zamanda kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.
Liselerde de okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alabiliyor.
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