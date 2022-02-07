MEB açıkladı! Okullar online olacak mı? 2022 okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi?
Okullar online olacak mı? 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine 7 Şubat'ta başladı. Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından eğitimin nasıl devam edeceği merak ediliyordu. Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısında görülen artış sonrası online eğitime geçilip geçilmeyeceği araştırılıyor. Peki, okullar online olacak mı? 2022 okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi? İşte cevaplar...
Okullar online olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Öğrenciler ve velileri tarafından en çok merak edilenlerden biri de eğitimin nasıl devam edeceği oldu. Online eğitime geçilip geçilmeyeceği merak edilirken konu hakkında resmi açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile merak edilen soruların yanıtı belli oldu. Peki, okullar online olacak mı? 2022 okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi? İşte haberin detayları...
OKULLAR ONLINE EĞİTİME GEÇECEK Mİ?
Bakan Özer'in katıldığı bir televizyon programında 'yüz yüze eğitim' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"5 ayı çok başarılı şekilde yüz yüze eğitim kesintiye uğramadan devam edebilme durumumuz oldu. Zor bir süreçti. Hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından. Kurallara uymak ve maskeyle ders dinlemek her iki taraf için de zor bir süreçti. Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle ikinci yarıya da yarın (7 Şubat'ta) devam edeceğiz.
Şu anda Kovid salgını ile ilgili alınabilecek tüm önlemleri alıyoruz. Bir de öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek. En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94. Biz aynı önlemlerimize dikkat ederek süreci inşallah başarılı şekilde yöneteceğiz. Artık kapatmak çözüm değil. Tüm dünya okulları açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyor.
2 haftalık tatil vardı. 2 haftada vakalar azalmadı tam tersine yükseldi. Okullar kapalıydı ama vakalar pik yapmaya devam etti. Neden kapanma denince akla okullar geliyor. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz.
11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz."
MEB, ŞUBAT AYI YARDIMCI KAYNAK PAKETİNİ ERİŞİME AÇTI
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik yardımcı kaynak destek paketlerinden beşincisi "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Yardımcı kaynak paketinde, 2.sınıftan 12.sınıfa kadar öğrenciler için 8 bin 500 soru içeren beceri temelli testler, tekrar testleri, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığı ile YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT deneme testleri bulunuyor.
Temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik İngilizce etkinlik kitapları, çalışma yaprakları, çalışma soruları ve çalışma fasiküllerinde 900, çalışma ve etkinlik kitaplarında ise 4 bin 700 soru yer alıyor. Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için yayımlanan 9'uncu tekrar testinde 750 soru, 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1000 soru bulunuyor. Bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Paket, öğretmenler için kılavuz kitaplar da içeriyor.
ETKİLEŞİMLİ SORULAR YAYIMLANMAYA DEVAM EDİYOR
8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte, "açılır menü", "sürükle bırak" ve "çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE DESTEK
Şubat ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de 700 etkinlik yer alıyor.
Etkinlikler, boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.
"24 MİLYONU AŞKIN BASILI YARDIMCI KAYNAĞI ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞTIRDIK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yardımcı kaynak paketini her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin bireysel farklılıklarını da dikkate alarak kapsamlı şekilde hazırladıklarını belirtti. Özer, şunları kaydetti:
"Burada alanında uzman ve çok deneyimli bir kadro tarafından her geçen gün kapasitesi artırılan önemli bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Ders kitaplarını ülkemizin tüm çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığımız gibi yardımcı kaynaklar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık, 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' adresinden indirme sayısı 10 milyonu geçti. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek için her öğrencimizi çok çeşitli kaynaklarla desteklemeye devam edeceğiz."
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- MEB açıkladı! Okullar online olacak mı? 2022 okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi?
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