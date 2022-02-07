MEB açıkladı! Okullar online olacak mı? 2022 okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi?

Okullar online olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Öğrenciler ve velileri tarafından en çok merak edilenlerden biri de eğitimin nasıl devam edeceği oldu. Online eğitime geçilip geçilmeyeceği merak edilirken konu hakkında resmi açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile merak edilen soruların yanıtı belli oldu. Peki, okullar online olacak mı? 2022 okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi? İşte haberin detayları...

OKULLAR ONLINE EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

Bakan Özer'in katıldığı bir televizyon programında 'yüz yüze eğitim' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: