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2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS (PYBS) burs ödemesi sorgulama ekranı açıldı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS PYBS burs ödemesi sorgulama ekranı açıldı mı?

"2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınav sonuçlarına yönelik açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelmişti. Burs ödemesinden 12 ay boyunca faydalanacak öğrenciler ödemelerin tarihini merak ediyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

"2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS (PYBS) burs ödemesi sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İOKBS sınavında başarılı olan öğrenciler burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

İOKBS sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylara 12 ay süre ile sağlanacak burs ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan kılavuza göre bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Buna göre burs ödemeleri ayın 25'ine kadar öğrencilerin Vakıfbank ve PTT hesaplarında olacak.

İOKBS BURSLULUK PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Burstan yararlanan öğrenciler sorgulama işlemini e-okul VBS üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla sisteme sorgulama işlemi yapabiliyor.

İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

MEB tarafından 2023 bursluluk parası 863 TL olarak belirlenmişti.

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