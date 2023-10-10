2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS (PYBS) burs ödemesi sorgulama ekranı açıldı mı?
"2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınav sonuçlarına yönelik açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelmişti. Burs ödemesinden 12 ay boyunca faydalanacak öğrenciler ödemelerin tarihini merak ediyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
"2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS (PYBS) burs ödemesi sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İOKBS sınavında başarılı olan öğrenciler burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
İOKBS BURSLULUK PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Burstan yararlanan öğrenciler sorgulama işlemini e-okul VBS üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla sisteme sorgulama işlemi yapabiliyor.
İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
MEB tarafından 2023 bursluluk parası 863 TL olarak belirlenmişti.
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