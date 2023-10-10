"2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS (PYBS) burs ödemesi sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İOKBS sınavında başarılı olan öğrenciler burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...