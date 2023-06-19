YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak 2023? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? TYT, AYT, YDT...
"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YKS sınavı üç oturumda düzenlendi. 17 Haziran Cumartesi günü sınavın ilk oturumu TYT' ye giren öğrenciler 18 Haziran Pazar günü öğleden önce sınavın ikinci oturumu AYT' ye ve son olarak da öğleden sonra yapılan son oturum YDT sınavında ter döktü. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak 2023? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? TYT, AYT, YDT...
"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak 2023? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevpaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu yapılan TYT-AYTVE YDT sınavlarında ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde tercih dönemine girecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak 2023? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? TYT, AYT, YDT...
YKS MARATONU SONA ERDİ!
Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi.
1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika olarak uygulandı.
YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verildi.
İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürdü. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verildi ve 180 dakika süre tanındı.
Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başladı ve 17.45'te sona erdi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verildi.
3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulundu.
Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.
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