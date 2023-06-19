"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak 2023? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevpaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu yapılan TYT-AYTVE YDT sınavlarında ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde tercih dönemine girecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak 2023? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? TYT, AYT, YDT...