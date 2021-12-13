AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları tamamlandı. Söz konusu sınavlara katılım gösteren adaylar için ise şimdi sırada AÖF final sınavları yer alıyor. İşte, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Final sınavına katılacak olan adaylar için ise AÖF final sınav tarihleri belli oldu. 2022 Ocak ayında düzenlenecek olan AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından duyuruldu. İşte, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi final sınavları 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi ara sınavı 2 Nisan ve 3 Nisan'da, dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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