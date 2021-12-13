Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021-2022 1. dönem sınavına katılan öğrenciler MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrenciler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Açık lise sınavı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 1. dönem sınavının sonuçları bekleniyor. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 1. dönem sınavına katılan öğrenciler, sınavlardan kaç kredi kazandığını araştırıyor. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Bir önceki online sınavlara baktığımızda, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
AÖL ONLINE SINAVA NEREDEN GİRİLİR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılabilecekler.. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
AÇIK LİSE ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.
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