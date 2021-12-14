Burslar ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2021-2022 burs ve kredi başvuruları 5-10 Kasım tarihleri arasında alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yükseköğrenim başvuruları ise 01-15 Kasım tarihlerinde alındı. Şimdi ise gözler sonuçlarda. Peki, burslar ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK ve VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

BURSLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşte 2021-2022 KYK ve VGM burs başvuruları ile ilgili son gelişmeler: