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Burslar ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK ve VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Burslar ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK ve VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

Burslar ne zaman açıklanacak? KYK ve VGM tarafından üniversite öğrencilerine yönelik verilen bursların ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Söz konusu burslar için başvuru yapan öğrenciler, "Burslar ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, burslar ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK ve VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

Burslar ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2021-2022 burs ve kredi başvuruları 5-10 Kasım tarihleri arasında alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yükseköğrenim başvuruları ise 01-15 Kasım tarihlerinde alındı. Şimdi ise gözler sonuçlarda. Peki, burslar ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK ve VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

BURSLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşte 2021-2022 KYK ve VGM burs başvuruları ile ilgili son gelişmeler:

KYK burs ve kredi:

KYK tarafından burs ve kredi başvurularının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak, bir önceki dönemlere baktığımızda bazı tarihler ön plana çıkıyor. 2020-2021 dönemi burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021-2022 başvuru sonuçlarının aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

VGM yükseköğrenim bursu:

VGM'nin yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır."

2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren burs miktarları şu şekilde:

Ortaöğrenim bursu aylık: 100,00 TL,
Yükseköğrenim bursu aylık: 400,00 TL,
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu aylık: 600,00 TL

VGM BURSU NE ZAMAN, NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

Evet. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

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