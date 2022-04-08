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NUN okulları öğrencileri NASA uluslararası resim yarışmasında dünya birincisi oldu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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NUN okulları öğrencileri NASA uluslararası resim yarışmasında dünya birincisi oldu

NASA tarafından düzenlenen ve beş farklı temadan oluşan uluslararası resim yarışmasının kazananları belli oldu. NUN Okulları ortaokul öğrencilerinin, bu sene başladığı ve derslerle uyumlu olarak yürüttüğü Astronomi çalışmalarında elde ettiği başarılara bir yenisi daha eklendi. Dünya çapında 33 ülkenin katıldığı ve toplamda 700 eserin yer aldığı resim yarışmasının sonucunda 2 NUN Okulları öğrencisi de 1.’lik kazandı.

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