AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları nereden öğrenilecek?
AÖF final sınavı bugün başladı. Üç oturumda gerçekleştirilecek final sınavı yarın tamamlanacak. Final sınavına katılan binlerce aday heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Final sonuçları ve sınav hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları nereden öğrenilecek? İşte haberin detayları...
AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi final sınavı bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar şimdiden sonuçları beklemeye başladı. AÖF tarafından sınav sonuçları hakkında açıklama geldi. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak, AÖF tarafından sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklandığı biliniyor. Buna göre, sonuçların ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAVINA GETİRİLMESİ YASAK OLANLAR NELERDİR?
- Kağıt, kitap, defter, not vb. dökümanlar; pergel, açıölçer, cetbel vb. araçlar
- Cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları;
- Ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerin bulundurulması yasaktır.
SINAVA GETİRİLMESİ YASAK OLANLAR NELERDİR?
- Kağıt, kitap, defter, not vb. dökümanlar; pergel, açıölçer, cetbel vb. araçlar
- Cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları;
- Ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerin bulundurulması yasaktır.
SINAVA GİRERKEN HANGİ BELGELER GETİRİLMELİ?
1. Fotoğraflı sınav giriş belgesi
2. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
Gereksiz Belgeler: Öğrenci Kimlik Kartı, Mesleki Kimlik Kartları, Askeri Kimlik Belgesi, Baro Kartı
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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