15 tatil ne zaman? 2022 karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? MEB açıkladı
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği 15 tatil için geri sayım başladı. Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sömestr tatili hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 15 tatil ne zaman? 2022 karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte haberin detayları...
15 tatil ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının tatil günleri açıklandı. 2022 Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih merak edilmeye başlandı. 15 tatil için hazırlık içinde olan öğrenciler tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman? 2022 karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte cevaplar...
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİNDE ÖĞRETMENLER SEMİNER ALACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğretmenin merak ettiği o soruya yanıt verdi. Bakan Özer, öğretmen seminerleri ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Artık öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin ötesinde iklim değişikliğinden dijital okur-yazarlığa, fikri mülkiyetten işte çevre bilincine kadar çok farklı alanlarda farklı eğitimler düzenleyeceğiz, kütüphane kullanımına kadar. Biliyorsunuz kütüphaneyle ilgili ciddi bir yaygınlaştırma kampanyasına başladık. Ama bu yarıyıl tatilinde öğretmenlerimizin bu eğitimleri alma zorunluluğu yok, gönüllük esasına göre, isteyen öğretmenlerimiz bu imkândan yararlanabilecektir."
EK TEDBİRLER YOLDA
Sabah'ın haberine göre; koronavirüste yeni yol haritası hazırlanıyor. Vaka sayılarının 100 bine dayanması beklenirken, yeni önlemlerle salgının kontrol altına alınması amaçlanıyor.
Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor.Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.
15 TATİL UZATILACAK MI?
En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.
Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finaller sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.
BAKAN ÖZER'DEN TATİL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir televizyon programında, yarı yıl tatilinin süresiyle ilgili bir açıklama bulundu. Özer;"Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok tatile erken gitme gibi bir durum da söz konusu değil. Tatil bekleyenlere buradan söyleyeyim." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?
- Son dakika EYT müjdesi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! EYT ne zaman çıkacak? EYT son gelişmeler...
- Dolar kuru son dakika: 8 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurları son durum
- MSB tarih verdi! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Bedelli askerlik cep ve sevk tarihleri
- AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları nereden öğrenilecek?
- Google'dan Stephen Hawking sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?
- AÖF bütünleme var mı, ne zaman 2022? ATA AÖF bütünleme sınavı geçme notu kaç?
- 2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış, bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar evinden çıkamamıştır?
- 1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında, maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Valladigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?
- Bekçi alımı yeni açıklama geldi mi? 2022 Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? Alımlar için dikkat...
- TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en aza olana doğru sıralaması nasıldır?
- MasterChef 2021 finali ne zaman? Masterchef birincisi ne kadar ödül alacak? İşte MasterChef finale kalanlar...