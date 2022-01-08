15 tatil ne zaman? 2022 karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? MEB açıkladı

15 TATİL UZATILACAK MI?

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.

Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finaller sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.