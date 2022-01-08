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15 tatil ne zaman? 2022 karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? MEB açıkladı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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15 tatil ne zaman? 2022 karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? MEB açıkladı

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği 15 tatil için geri sayım başladı. Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sömestr tatili hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 15 tatil ne zaman? 2022 karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte haberin detayları...

15 tatil ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının tatil günleri açıklandı. 2022 Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih merak edilmeye başlandı. 15 tatil için hazırlık içinde olan öğrenciler tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman? 2022 karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte cevaplar...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİNDE ÖĞRETMENLER SEMİNER ALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğretmenin merak ettiği o soruya yanıt verdi. Bakan Özer, öğretmen seminerleri ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Artık öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin ötesinde iklim değişikliğinden dijital okur-yazarlığa, fikri mülkiyetten işte çevre bilincine kadar çok farklı alanlarda farklı eğitimler düzenleyeceğiz, kütüphane kullanımına kadar. Biliyorsunuz kütüphaneyle ilgili ciddi bir yaygınlaştırma kampanyasına başladık. Ama bu yarıyıl tatilinde öğretmenlerimizin bu eğitimleri alma zorunluluğu yok, gönüllük esasına göre, isteyen öğretmenlerimiz bu imkândan yararlanabilecektir."

EK TEDBİRLER YOLDA

Sabah'ın haberine göre; koronavirüste yeni yol haritası hazırlanıyor. Vaka sayılarının 100 bine dayanması beklenirken, yeni önlemlerle salgının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor.Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.

15 TATİL UZATILACAK MI?

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.

Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finaller sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

BAKAN ÖZER'DEN TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir televizyon programında, yarı yıl tatilinin süresiyle ilgili bir açıklama bulundu. Özer;"Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok tatile erken gitme gibi bir durum da söz konusu değil. Tatil bekleyenlere buradan söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

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