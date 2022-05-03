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AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ: AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ: AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final tarihleri açıklandı mı?

AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, bahar dönemi final sınavları için geri sayıma geçti. Peki, AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final tarihleri açıklandı mı?

AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları, 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. Peki, AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final tarihleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları, 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. Ara sınavların tamamlanmasının ardından 2022 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri, öğrencilerin gündemindeki yerini aldı.

Anadolu Ünversitesi AÖF 2021-2022 yılı bahar dönemi final sınavları, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek. AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Ancak final sınavları için henüz giriş belgeleri yayınlanmadı. AÖF sınav giriş belgelerinin söz konusu sınava bir hafta kala yayınlanması bekleniyor.

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