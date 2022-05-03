AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ: AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final tarihleri açıklandı mı?

AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları, 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. Peki, AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final tarihleri açıklandı mı?