Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
EĞİTİM ahaber.com.tr
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları için heyecan başladı. Öğrenciler ilk iki dönemin sınavlarını tamamladı. Bugünlerde AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3. Dönem AÖL sınavları gündemde konuşulmaya başladı. 11-29 Nisan 2022 tarihleri arasında tamamlanması gereken AÖL kayıt yenileme işlemleri ardından AÖL sınav tarihleri için geri sayım başlayacak. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
3. Dönem AÖL sınavları Temmuz'da uygulanacak. Net tarihler duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.
AÖL SINAVLARI NASIL, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
AÖL 3. Dönem sınavları da bir önceki dönemlerin sınavları gibi online uygulanacak.
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