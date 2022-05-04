04 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
ABONE OL
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları için heyecan başladı. Öğrenciler ilk iki dönemin sınavlarını tamamladı. Bugünlerde AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3. Dönem AÖL sınavları gündemde konuşulmaya başladı. 11-29 Nisan 2022 tarihleri arasında tamamlanması gereken AÖL kayıt yenileme işlemleri ardından AÖL sınav tarihleri için geri sayım başlayacak. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

3. Dönem AÖL sınavları Temmuz'da uygulanacak. Net tarihler duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

AÖL SINAVLARI NASIL, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL 3. Dönem sınavları da bir önceki dönemlerin sınavları gibi online uygulanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA