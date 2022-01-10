10 Ocak bugün hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
10 Ocak bugün hangi illerde okullar tatil? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Bitlis'te de merkez ve Tatvan ilçelerinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Bingöl'de ise merkez ve 7 ilçesinde eğitime bir günlük ara verildi. İşte, 10 Ocak bugün hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
10 Ocak bugün hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil edildi mi? Soruların cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Kış ayının gelmesiyle bir süredir ülkenin bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışının şiddetini arttırdığı illerde ise okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken beklenen haber geldi. İşte, 10 Ocak bugün hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
10 OCAK BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Tatvan Kaymakamlığı da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu
BİNGÖL
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara bağlı olarak tüm eğitim kurumlarında 10 Ocak Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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- 10 Ocak bugün hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
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