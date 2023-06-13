"AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 AÖF final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 11 Haziran tarihinde sona eren AÖF bahar dönemi final sınavlarının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?