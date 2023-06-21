"LGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, ne zaman? LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim öğretim hayatlarında liseye başlayacak olan öğrenciler iyi bir liseye gitmek, güzel bir eğitim almak için yoğun bir çalışma temposunun ardından iki oturum halinde düzenlenen LGS sınavına 4 Haziran tarihinde girmişlerdi. Peki, LGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, ne zaman? LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?