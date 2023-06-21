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LGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, ne zaman? LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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LGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, ne zaman? LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?

"LGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2044 eğitim öğretim döneminde eğitim hayatlarına lisede devam edecek olan binlerce 8. Sınıf öğrencisi 4 Haziran'da iki oturum olarak yapılan sınava girmişlerdi. Peki, LGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, ne zaman? LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?

"LGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, ne zaman? LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim öğretim hayatlarında liseye başlayacak olan öğrenciler iyi bir liseye gitmek, güzel bir eğitim almak için yoğun bir çalışma temposunun ardından iki oturum halinde düzenlenen LGS sınavına 4 Haziran tarihinde girmişlerdi. Peki, LGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, ne zaman? LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?

2023 LGS TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre LGS sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Bazı sınavlar takvimde belirtilen tarihlerden önce açıklanabiliyor. Hal böyleyken öğrenciler de LGS sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor.

Ancak LGS sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. MEB takvimine bakıldığında geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayınlanacak. Öğrenciler okulların puanlarını ve kendi puanlarını dikkate alarak merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilecek.

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