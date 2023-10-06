"AÖF ders seçimi ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? AÖF ders seçim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni dönem kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvimi sorguluyor. İşte konular arasında detaylar...