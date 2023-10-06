YKS’de 3. tercih olacak mı, var mı? YKS’de yeni ek yerleştirme yapılacak mı? ÖSYM açıklamalar...

"YKS'de 3. tercih olacak mı, var mı? YKS'de yeni ek yerleştirme yapılacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Lisans ve ön lisans olmak üzere devlet üniversitelerinde yer alan 77 bin 680 kontenjandan 51 bin 799'una adaylar yerleştirilirken 25 bin 881 kontenjan boş kaldı. İşte konu hakkında son gelişmeler...