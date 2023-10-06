YKS'de 3. tercih olacak mı, var mı? YKS'de yeni ek yerleştirme yapılacak mı? ÖSYM açıklamalar...
"YKS'de 3. tercih olacak mı, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile açıkta kalan adaylar bir kez daha ek yerleştirme süreci olup olmayacağını merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...
"YKS'de 3. tercih olacak mı, var mı? YKS'de yeni ek yerleştirme yapılacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Lisans ve ön lisans olmak üzere devlet üniversitelerinde yer alan 77 bin 680 kontenjandan 51 bin 799'una adaylar yerleştirilirken 25 bin 881 kontenjan boş kaldı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
YKS'DE ÜÇÜNCÜ EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?
Ek tercih sonuçlarının ardından 3. ek tercih süreci beklenirken konu hakkında kurum tarafından bir açıklama henüz yapılmadı.
YKS 3. ek tercih işlemleri son olarak 2021 yılında yapılmıştı.
Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
YKS EK YERLEŞTİRME İSTATİKSTİKLERİ
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler paylaşıldı.
Buna göre, lisans ve ön lisans olmak üzere devlet üniversitelerinde yer alan 77 bin 680 kontenjandan 51 bin 799'una adaylar yerleştirilirken 25 bin 881 kontenjan boş kaldı.
Vakıf üniversitelerinde ise yerleşen öğrenci sayısı 17 bin 750 olurken toplam 36 bin 715 kontenjandan 18 bin 965'i boş kaldı.
KKTC'deki üniversitelerde bulunan 5 bin 423 kontenjandan 3 bin 66'sı boş kalırken, diğer ülkelerdeki üniversitelerde 124 kontenjandan 37'si doldu, boş kalan kontenjan 87 oldu.
Böylece lisans ve ön lisansta toplam 119 bin 942 kontenjandan 71 bin 943'ü dolarken 47 bin 999 kontenjanın boş kaldığı açıklandı.
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