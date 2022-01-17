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Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı! 2022 AÖF güz dönemi sınav sonuçları erişime açıldı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı! 2022 AÖF güz dönemi sınav sonuçları erişime açıldı

2022 AÖF güz dönemi sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Uzaktan eğitim alan binlerce öğrencinin giriş yaptığı Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu ekrandan sınavda kaç puan aldığınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. İşte; 2022 AÖF güz dönemi sınav sonuçları!

Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı 2022! AÖF güz dönemi sınav sonuçları erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile uzaktan eğitim gören binlerce öğrenci, güz dönemi final sınavlarına giriş yapmıştı. Sınavlarda başarılı olup olmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF sonuçları hakkında araştırma yapıyor. İşte; 2022 güz dönemi AÖF sonuçları!

AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022!

Final sınav sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sonuçlarına erişebilir.

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonuçlarına tıkladıktan sonra https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinde açılan ekrana e-Devlet veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaptıktan sonra sonuçlarını sorgulayabilecek. Açılan ekran üzerinden e-posta adresi veya TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sınav sonuçları görüntülenebilecek.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…"

AÖF HARF NOTLARI NEDİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.

Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının;

9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…"

11. maddesinde "(Değişik: Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) 35 ve üzerinde "Başarı Notu"na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:

a) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.

b) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) "Başarı Notu" 35 ve üzerinde olan öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde yüksek puandan düşük puana doğru Tablo 1'deki yüzdelik dilim harf notu karşılıkları kullanılır.

c) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13) Aynı başarı puanına sahip öğrencilere yüzdelik dilime bakılmaksızın aynı harf notu verilir." denilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre her ders için öğrencilerin başarı yüzdesinin bulunduğu dilim dikkate alınarak karşılık gelen harf notları verilmektedir.

denilmektedir.

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