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1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor?

1 haftalık ara tatil ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için okullarda son ders zilinin çalacağı tarihi merak eden öğrenciler ve velileri, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. MEB tarafından tatil günleri ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? İşte cevaplar...

1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime geçilmişti. Birinci dönem ara tati için plan yapmaya başlayan öğrenciler ve velileri, MEB'den gelecek açıklamaları mercek altına aldı. Bu döneme ilişkin tatil takvimi belli oldu. Ara tatil, yarıyıl tatili ve dönem sonu tatili gibi merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? İşte haberin detayları...

1 HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN?

Yılın ilk ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre, birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Ara tatil 1 hafta sürecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak

YAZ TATİLİ İÇİN OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatilie çıkacak.

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, taşra teşkilatından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ulaşan istek ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak yönetmelikte bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacı oluştu.

Kişisel, sosyal ve istihdamla ilişkili bir yaklaşımla bireylerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, Bakanlık birimleri, uluslararası kuruluşlar, STK ve özel sektörle imzalanan protokoller, Bakanlıktan görüş alınmadan valilik onayıyla yürürlüğe girecek.

Değişiklikle bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve yerinden yönetim ilkelerinin faydaları da göz önünde bulundurularak protokol çalışmalarında taşraya yetki devrinde bulunulacak. İl ve ilçe düzeyinde imzalanacak protokollerin görüş için Bakanlığa gelmeden valilik onayı ile yürürlüğe girmesi sağlanacak.

Her il veya ilçenin kendine has ihtiyaç ve istekleri bulunmasından dolayı, merkezi yönetim anlayışı ile tek şablonda tüm yerleşim birimlerinde aynı uygulamanın etkili olamaması da göz önünde bulundurularak yapılan değişiklikle yereldeki sorunlar yerel yöneticiler tarafından çözülecek.

Yapılan değişiklikle yüzlerce protokol talebi Bakanlığa gelmeyecek, görüş için uzun süre beklenmeyecek, valilik onayıyla yürürlüğe girerek daha isabetli kararlar alınması ile zaman ve enerjiden tasarruf sağlanacak, işlemler gecikmeden yerinde ve süratli bir şekilde gerçekleştirilecek.

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