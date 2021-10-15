1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime geçilmişti. Birinci dönem ara tati için plan yapmaya başlayan öğrenciler ve velileri, MEB'den gelecek açıklamaları mercek altına aldı. Bu döneme ilişkin tatil takvimi belli oldu. Ara tatil, yarıyıl tatili ve dönem sonu tatili gibi merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? İşte haberin detayları...

1 HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN?

Yılın ilk ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre, birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Ara tatil 1 hafta sürecek.