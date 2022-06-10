MSÜ tercih sonuçları sorgulama: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSÜ tercih sürecinin sona ermesinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. MSÜ tercih sonuçları için tarih daha önceden duyurulmuştu. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ için tercih işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?
MSÜ 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 MSÜ tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir.
"Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.
Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS geç başvuru tarihleri: KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları başladı mı?
- MSÜ tercih sonuçları sorgulama: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?
- Başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı! Kayıplara karıştı
- Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor 2022 bugün eleme olacak mı, var mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı
- Taşeron kadroya geçene müjde! 1 milyon kişinin ayaklarını yerden kesecek! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...
- Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 10-11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...
- Son dakika: Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Asgari ücret için hesaplamalar netleşti! 2 formül masaya geldi, 5.940 TL olabilir! Brüt, net, prim ve enflasyon farkı...
- AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?
- Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?
- Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı: Hayvanın bilgileri cep telefonlarına gelecek🐄