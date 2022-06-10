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MSÜ tercih sonuçları sorgulama: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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MSÜ tercih sonuçları sorgulama: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSÜ tercih sürecinin sona ermesinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. MSÜ tercih sonuçları için tarih daha önceden duyurulmuştu. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ için tercih işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?

MSÜ 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 MSÜ tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir.

"Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır

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