17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ALES/1 2023 sonuç tarihi | Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Puan kaç yıl geçerli? ALES soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı?

ALES/1 2023 sonuç tarihi | Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Puan kaç yıl geçerli? ALES soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023
ABONE OL
ALES/1 2023 sonuç tarihi | Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Puan kaç yıl geçerli? ALES soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı?

ALES/1 16 Nisan Pazar günü tüm Türkiye'de geçekleşti. Akademik kariyer yapmayı hedefleyen binlerce kişinin katılım sağladığı sınavın sonuçları araştırılıyor. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken sonuçların ne zaman duyurulacağı belli oldu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları puanı kaç yıl geçerli, kaç günde açıklanır?

ALES/1 16 Nisan Pazar günü tüm Türkiye'de geçekleşti. Akademik kariyer yapmayı hedefleyen binlerce kişinin katılım sağladığı sınavın sonuçları araştırılıyor. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken sonuçların ne zaman duyurulacağı belli oldu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları puanı kaç yıl geçerli, kaç günde açıklanır?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2023 ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!

ÖSYM, bugün gerçekleştirilen ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. İşte, resmi açıklama:

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Nisan 2023 tarihinde saat 13.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 26 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar sınav sorularına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN!

2023 ALES SINAV TARİHLERİ

ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde,

ALES/3 sınavı iise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA