Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınav sonucu nasıl, nereden öğrenilir? AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.