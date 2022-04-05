AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından söz konusu sınavlar 2- 3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Sınavlardan alacakları puanı merak eden açıköğretim öğrencileri, AÖF sınav sonuçlarıyla ile ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava katılan adaylar alacakları puanı hesaplamak, doğru ve yanlışlarını öğrenebilmek için AÖF soru ve cevaplarına yoğunlaştı. 2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde açıklanacak. Başarı notu alt sınır değeri 35 olan AÖF'te başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilecek. İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.
2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.
Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer alıyor. AÖF bahar dönem ara sınav soruları ve ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.
AÖF BAŞARI NOTU KAÇ?
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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